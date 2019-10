Segundo o Corpo de Bombeiros, citado pelo Globo, duas pessoas morreram e pelo menos dez estão desaparecidas. Sete pessoas foram resgatadas com vida - incluindo uma mulher de 60 anos e uma jovem de 20 anos. As causas do incidente ainda são desconhecidas, mas uma ex-moradora afirma que o prédio foi construído há mais de 40 anos e passava por uma reforma.



Imagens de câmera de segurança mostram momento do desabamento de prédio em Fortaleza pic.twitter.com/0uvZ54Irod — Diário do Nordeste (@diarioonline) October 15, 2019







TRAGÉDIA: prédio residencial de 7 andares desaba em Fortaleza! Ainda não há detalhes. pic.twitter.com/mPfHYsVTFO — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) October 15, 2019

Um prédio de sete andares habitado desabou em Fortaleza, no Brasil, esta terça-feira de manhã.Carros que estavam estacionados próximos do local também foram atingidos pelos escombros. Os bombeiros pediram para que os moradores da região deixassem suas residências, pois há risco de explosões devido a um possível vazamentos de gás, além do risco de choque elétrico devido aos fios espalhados pela rua.