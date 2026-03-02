Preço do barril do petróleo a subir e viagens para Macau afetadas: tudo sobre o conflito no Médio Oriente

Terceiro dia de conflito- Os Estados Unidos e Israel lançaram sábado um ataque sobre o Irão, com o intuito de, nas palavras de Donald Trump, "garantir que Teerão não obtém uma arma nuclear". - Num desses ataques morreu o Líder Supremo Ali Khamenei e outros membros da cúpula iranana. O presidente do país, Masoud Pezeshkian, diz que vingar a morte de Khamenei é um "direito e um dever legítimo".
- A resposta do Irão não se fez esperar, o país atacou Israel e as bases militares norte-americanas localizadas no Médio Oriente, lançando o pânico em vários países. Bahrein Qatar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Jordânia e Iraque foram atingidos pela resposta iraniana.
- O espaço aéreo do Médio Oriente foi fortemente afetado e há milhares de passageiros retidos nestes países.