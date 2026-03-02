Sábado – Pense por si

Mundo

Ao minuto

Preço do barril do petróleo a subir e viagens para Macau afetadas: tudo sobre o conflito no Médio Oriente

Estados Unidos e Israel lançaram um ataque em grande escala contra o Irão, que resultou na morte de Ali Khamenei, o líder supremo iraniano.

Ataque dos Estados Unidos contra o Irão resulta na morte de Ali Khamenei Comando Central dos EUA via AP
Ao Minuto Atualizado Há 13 segundos
Há 1 minuto 02 de março de 2026 às 07:45

Terceiro dia de conflito

- Os Estados Unidos e Israel lançaram sábado um ataque sobre o Irão, com o intuito de, nas palavras de Donald Trump, . - Num desses ataques morreu o e outros membros da cúpula iranana. O presidente do país, Masoud Pezeshkian, diz que vingar a morte de Khamenei .

- A resposta do Irão não se fez esperar, o país atacou Israel e as bases militares norte-americanas localizadas no Médio Oriente, lançando o pânico em vários países. Bahrein Qatar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Jordânia e Iraque foram atingidos pela resposta iraniana.

- O espaço aéreo do Médio Oriente foi fortemente afetado e há milhares de passageiros retidos nestes países.
Há 7 minutos 02 de março de 2026 às 07:39

Dias de guerra

Os primeiros ataques começaram no sábado e vamos já para o terceiro dia de conflito. Recorde tudo o que aconteceu ao longo do dia de ontem no Médio Oriente.
Há 19 minutos 02 de março de 2026 às 07:27
Lusa

Conflito no Médio Oriente afeta viagens de portugueses para Macau

Mais de 110 portugueses viram as suas viagens para Macau afetadas pelo encerramento de aeroportos no Médio Oriente devido ao conflito na região, disse hoje à Lusa a Associação de Indústria Turística de Macau.

"Um grupo de cerca de 80 pessoas, que viajava de Portugal para Macau com escala no Médio Oriente, deveria ter chegado ontem, mas a viagem foi adiada", disse o presidente da associação, Wu Keng Kuong, acrescentando que "há grupos de mais de 30 pessoas de Portugal que também adiaram a viagem para Macau para um futuro próximo".

Wu explicou que o Médio Oriente é um 'hub' crucial de ligação entre a Europa e Hong Kong e Macau, "especialmente para rotas de e para Portugal", a maioria das quais com escala em Doha, Qatar ou Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
Há 25 minutos 02 de março de 2026 às 07:20
Lusa

Preços do barril do petróleo Brent sobem 8% devido ao ataque contra o Irão

Os preços do petróleo Brent disparavam esta segunda-feira 8%, atingindo os 78,22 dólares por barril, após o ataque dos EUA e de Israel ao Irão e as suas repercussões no Médio Oriente.
De acordo com dados da Bloomberg compilados pela agência de notícias espanhola EFE, às 07h00 de hoje (06h00 em Lisboa), o preço do petróleo Brent subiu 8,03% para 78,22 dólares, o seu nível mais elevado desde junho.

Leia a notícia na íntegra
