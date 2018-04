Já bateram as 17h00 no Brasil (a diferença horária é de quatro horas para Portugal Continental) e Lula não se entregou dentro do prazo estabelecido pelo juiz Sérgio Moro. "Que venham me pegar", disse a aliados, segundo o Estadão.



No exterior do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, os apoiantes de Lula fizeram uma contagem descrecente para o prazo e depois gritaram: "Não tem arrego".









Por outro lado, os manifestantes que querem ver o petista atrás das grades gritam "Lula foragido!", embora não seja verdade, já que o ex-presidente não era obrigado a entregar-se às 17h.

Segundo a assessoria de imprensa da 13ª Vara Federal do Paraná, o ex-presidente Lula não pode ser considerado foragido após as 17h e também não terá descumprida nenhuma ordem judicial se não se apresentar depois deste horário. A decisão de Lula não representa um desrespeito à decisão judicial, uma vez que a apresentação dele às 17h era uma oferta, que o ex-presidente poderia ou não aceitar.



O jornal Estado de S. Paulo informa que foram enviados dois pelotões da polícia de intervenção, da Polícia Militar, para São Bernardo do Campo. De acordo com o mesmo jornal estão a mover-se 60 homens e um canhão de água.



"Não afrontamos a justiça, nem desobedecemos a ordem judicial. O juiz movido pelo ódio deu a Lula a opção de ir a Curitiba. E resolveu que não quer", disse o presidente do Partido Trabalhista, Gleisi Hoffman, estendendo ainda "o abraço caloroso e o beijo do presidente Lula".



Segundo os seus advogados, a estratégia de Lula é ficar na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, onde começou a carreira política de Lula, e esperar que a policia venha prendê-lo. "Não haverá resistência, mas ele não irá para o matadouro de cabeça baixa, por livre e espontânea vontade", disse à Folha José RobertoBatochio, um dos membros da equipa de defesa do petista.







A Polícia Federal foi avisada, em representantes de Lula, que o ex-presidente està à disposição e não resistirá à prisão. O ex- presidente não pretende, no entanto, sair do sindicato para ir à sede da corporação. Os agentes terão que ir buscá-lo.

Após o horário determinado pela Justiça, que Lula não cumpriu, cabe à Polícia Federal definir como vai proceder à detenção. A Polícia Federal já tem o mandado de prisão.



Lula chegou ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, antes das 15h00 locais. A saúde do antigo presidente preocupou os presentes e o médico Gustavo Johnen pediu que o enfermeiro com o desfibrilador não se afaste de Lula. "Ele está muito emocionado, é diabético e a pressão está alta", disse.