"Nós estavamos bem mas não conseguiamos avisar a nossa família", contou um dos espeleólogos à saída da gruta. Questionado sobre como foram estes três dias, o espeleólogo brincou e disse que "não foram maus", revelando ainda que estavam preparados para uma situação como esta. O homem disse ainda à SIC Notícias que não estavam particularmente cansados e que só queria telefonar aos pais para os avisar de que tudo está bem.

Os quatro espeleólogos portugueses que ficaram retidos numa gruta desde sábado saíram da mesma esta segunda-feira pelas 17h58 (16h58, em Portugal). Afirmaram estar bem fisica e psciologicamente.Os quatro portugueses, que fazem parte de um grupo de sete espeleólogos do Clube de Montanhismo Alto Relevo de Valongo, região do Porto , ficaram retidos pela água no fim-de-semana numa das grutas de Cueto-Coventosa, no norte de Espanha. As equipas de socorro foram acionadas no domingo ao fim do dia para resgatar os praticantes de espeologia..Daniel Pinto, Luís Sousa, António Afonso e Carlos Mendes são quatro espeleólogos portugueses que têm entre os 35 e os 40 anos e residem no norte de Portugal (Maia, Guimarães, Caldas das Rainhas e Vila do Conde). São espelólogos com mais de 10 anos de experiência em dezenas de grutas da península ibérica. Ficaram este domingo presos numa gruta no norte de Espanha.Os quatro tinham entrado pela gruta de Cueto (no topo da montanha) no sábado por volta das 12h (mais uma hora em Portugal continental) e era esperado que, na pior das hipóteses, a expedição estivesse terminada por volta da mesma hora de domingo e saíssem pela base da montanha, na gruta de Coventosa. A gruta Cueto-Coventosa de Arredondo, em Cantábria, é uma das mais míticas grutas espanholas e também a que mais acumula resgates.A Cueto-Conventosa é uma travessia com 30 quilómetros de galerias e uma das mais procuradas por espeleólogos. A caverna conta com 695 metros de desnível entre as duas entradas, tendo 815 metros de profundidade no seu ponto mais profundo, estende-se por mais de seis quilómetros na horizontal e o seu famoso poço Juhué tem 302 metros. Para efetuar a travessia, há que realizar vários troços a nado.Em julho, três espeleólogas catalãs tiveram de ser resgatadas por terem ficado presas no mesmo local. Estas, com idades compreendidas entre os 40 e 50 anos, foram retiradas da gruta bem, mas com sinais de hipotermia.