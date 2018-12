Claudia Patatas, de 38 anos, foi condenada pelo tribunal de Birmingham. Também o companheiro, Adam Thomas, foi condenado a seis anos e meio de prisão pela justiça britânica.

A portuguesa de 38 anos acusada pela Justiça de pertencer a uma organização neonazi foi esta terça-feira condenada a cinco anos de prisão pelo tribunal de Birmingham. Adam Thomas, companheiro de Claudia Patatas, foi também condenado a seis anos e meio de prisão, avança o Independent.



A portuguesa e o companheiro, de 22 anos, estavam a ser julgados por pertencer a um grupo neonazi proscrito no Reino Unido. O casal chamou, em Novembro do ano passado, Adolf ao filho. Foi fotografada poucas semanas após o nascimento a segurar o bebé, ao lado de Thomas, enquanto este segurava uma bandeira com a suástica nazi.



Na sexta-feira, Claudia Patatas foi descrita no tribunal de Birmingham, pelo procurador público responsável pela acusação, Barnaby Jameson, como um membro do grupo National Action [Acção Nacional] "activo, mas não proeminente". A National Action foi proscrita em Dezembro de 2016 após ser considerada "uma organização racista, antissemita e homofóbica que suscitava o ódio, glorificava a violência e promovia uma ideologia vil" devido ao material que disseminava na Internet.





"Patatas era um membro altamente activo da organização ao ponto de ter posto em causa a segurança do grupo", afirmou Jameson na apresentação das orientações para a sentença. "Ela advogou a morte de todos os judeus e afirmou-se, juntamente com Thomas, como alguém que seria capaz de matar uma criança de raça mista", disse.



A casa onde Claudia Patatas vivia em Banbury, perto de Oxford, estava decorada com inúmeros artigos com suásticas - como almofadas e um cortador de massa de bolachas.





Nathan Pryke, de 27 anos, Joel Wilmore, 24, Daniel Bogunovic, de 27 anos, e Darren Fletcher, 28, foram condenados por pertencer ao mesmo grupo neonazi.