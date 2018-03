em estado "grave".

Um português de 27 anos é um dos feridos do ataque desta sexta-feira num supermercado em Trèbes, no sul de França, avança a SIC Notícias. O jovem morava naquela localidade, onde estava a realizar um estágio.O emigrante português, que foi transportado para o hospital, estáUm amigo da família do jovem, Manuel Correia, contou ao Correio da Manhã que o português estava no carro que foi atacado por Redouane Lakdim, o marroquino que matou três pessoas na manhã desta sexta-feira. Na viatura - que Lakdim terá usado para chegar ao supermercado onde fez vários reféns - estava mais uma pessoa, que terá sido alvejada na cabeça, sendo uma das vítimas mortais.Manuel Correia não divulgou o nome da vítima, mas afirmou ser da região de Coimbra - vivendo em França há muitos anos.

"Foi quando ele ia a conduzir, mandaram parar, deram-lhe um tiro a ele, outro ao colega, o colega morreu, ele ficou ferido. Roubaram-lhe o carro e depois é que foram para o supermercado", disse à agência Lusa.

Manuel Correia adiantou que o jovem está em França "há uns dois anos" e que os pais emigraram há mais tempo.