Amigos e autoridades policiais estão a tentar localizar Carlos Vidal, um português de 25 anos, visto pela última vez em Paris, há uma semana.





No entanto nunca chegou ao destino. O caso foi paricipado à Políca francesa no dia seguinte. As autoridades confirmaram que o jovem saiu do comboio na Gare du Nord , mas não conseguiram perceber que destino tomou a seguir.

O jovem, com ligações à Guarda e à região do Porto, estava em Paris desde novembro. Trabalhava na construção civil.

Os amigos com quem esteve antes de desaparecer garantem que Carlos Vidal estava "absolutamente normal em termos emocionais, tinha namorada e ia começar um novo trabalho esta semana". Os mesmos amigos apelam a qualquer informação que possa ajudar a descobrir o paradeiro do jovem.