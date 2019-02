O ministro dos Negócios Estrangeiros irá reconhecer, esta segunda-feira, Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela . Augusto Santos Silva convocou para as 12h uma conferência de imprensa na qual irá o seguir o apoio manifestado por vários países da União Europeia ao presidente da assembleia nacional venezuelana , que se auto-proclamou presidente interino do país após não reconhecer legitimidade na vitória de Nicolás Maduro nas eleições presidenciais da Venezuela, realizadas a 10 de janeiro.O comunicado do Ministério refere que Santos Silva convocou uma conferência de imprensa para as 12h "para explicar a posição portuguesa de reconhecimento de Juan Guaidó como Presidente encarregado de convocar eleições livres e justas na Venezuela".Já esta segunda-feira, vários países da União Europeia - como Espanha, França, Reino Unido e Suécia - manifestaram o seu apoio a Juan Guaidó, juntando-se a países como os Estados Unidos, Dinamarca ou Alemanha. Estes haviam feito um ultimato a Nicolás Maduro para que convocasse novas eleições presidenciais num prazo de 8 dias, algo que não se efetivou.