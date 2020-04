Enquanto Portugal vive o segundo período de Estado de Emergência devido à pandemia de Covid-19 , levando até comentadores como João Miguel Tavares a dizer ser necessária uma "data ao fundo do túnel" , outros países preparam-se para aliviar as medidas de isolamento. Na Áustria e Alemanha, são apontados dias para as pessoas poderem sair de casa. Na República Checa, os planos não são tão certos.Na segunda-feira, dia 6 de abril, o chanceler austríaco anunciou que as lojas não-essenciais com 400 metros quadrados ou menos e lojas de bricolage vão voltar a abrir dia 14, depois da Páscoa. A Áustria foi o primeiro país europeu a revelar planos para reabrir espaços encerrados pela pandemia de coronavírus. A 1 de maio, todas as lojas, centros comerciais e cabeleireiros deverão abrir. Porém, só é permitida uma pessoa por 20 metros quadrados.Há três semanas, foram fechadas as escolas, bares, restaurantes, teatros, lojas de produtos não-essenciais até 400 metros quadrados e outros locais.Já os restaurantes e hotéis terão que esperar até meados de maio, pelo menos.Os austríacos foram instruídos para se manterem em casa e trabalharem a partir de lá, se possível. Estas medidas deverão manter-se até ao fim de abril.De acordo com o ministro da Saúde austríaco, as medidas de isolamento fizeram com que o aumento diário de novas infeções baixasse para 1,6%. Na Áustria, já morreram 220 pessoas devido à Covid-19, entre mais de 12 mil casos confirmados.Porém, Sebastian Kurz fez os planos de alívio das medidas dependerem do que acontecer na semana de Páscoa: "Será decisiva para nós. Vai determinar se a ressureição depois da Páscoa que todos esperamos poderá acontecer como tal", afirmou, citado pela agência Reuters.Desde hoje, os clientes são obrigados a usar máscara em supermercados e drogarias com mais de 400 metros quadrados, o que também se aplicará aos transportes e às lojas que reabrirem. Quem não tiver máscara, usa um cachecol ou um xaile.A 15 de abril, a Dinamarca pretende reabrir as creches e as escolas para crianças até ao quinto ano de escolaridade, num primeiro passo para aligeirar as medidas de saúde pública tomadas para impedir o contágio do novo coronavírus.A 11 de março, o país foi um dos primeiros a anunciar o fecho das escolas, creches, restaurantes, cafés e ginásios, fechando ainda todas as fronteiras à maioria dos estrangeiros.O número de internados e de mortos devido à Covid-19 estabilizou nas últimas semanas. A primeira-ministra Mette Frederiksen pediu cautela: "Isto será provavelmente um pouco como andar numa corda bamba. Se nos mantivermos quietos, podemos cair, mas se formos demasiado depressa pode correr mal. Por isso, temos que dar um passo de cada vez com cuidado." A reabertura gradual só acontecerá se os números se mantiverem estáveis, e todos os dinamarqueses devem seguir as medidas de distanciamento social e higiene, frisou a primeira-ministra.

A abertura das creches e escolas é a única medida permitida: todas as outras restrições, incluindo a proibição de juntar mais do que dez pessoas, mantêm-se até 10 de maio pelo menos. Eventos maiores não se podem realizar até agosto.



Na Dinamarca, morreram 187 pessoas e ao todo, registam-se 4.681 casos confirmados.

A Alemanha prepara-se para o fim do isolamento a 19 de abril – mas considera que a pandemia dura até 2021. Dia 6, a Reuters acedeu a um plano interno do Ministério do Interior, que determina o uso obrigatório de máscara em público, limites no ajuntamento de pessoas e a deteção rápida de cadeias de transmissão – permitindo descobrir mais de 80% das pessoas com quem um infetado teve contacto nas 24 horas seguintes ao diagnóstico.Os casos confirmados e as pessoas que com eles tenham tido contacto, serão colocadas em hotéis ou em casa, de quarentena.As lojas poderão reabrir, bem como escolas em determinadas regiões. As medidas de distanciamento social vão manter-se em vigor, bem como os controlos fronteiriços. Grandes eventos e festas privadas são proibidos.Quando estiverem disponíveis máscaras para tal, sera obrigatório usá-las em comboios e autocarros, bem como em fábricas e edifícios públicos.O objetivo é manter o número médio de contágios causados por cada pessoa infectada (R0) abaixo de um. Em Portugal, este regista-se ligeiramente acima de 2.Desde 22 de março que foi imposto o encerramento da maioria dos restautantes e lojas na Alemanha. As escolas também encerraram, em diferentes datas determinadas pelos estados.Na Alemanha, verificaram-se mais de 1.400 mortes, em mais de 98 mil casos.Na República Checa, um dos primeiros países europeus a colocar em vigor o estado de emergência, o ministro da Saúde Adam Vojtech anunciou que o decréscimo dos novos casos no país pode levar à abertura de mais lojas no país. Entre elas, as que vendem materiais de construção ou papelarias, bem como espaços desportivos queem que não estejam concentradas muitas pessoas, como courts de ténis.Porém, qualquer flexibilização estará sujeita a um período de análise de duas semanas, para avaliar o impacto e manter as infeções sob controlo.Na República Checa, morreram mais de 60 pessoas e registam-se mais de 4.700 casos.