Magda GamaHá 1 hora

NÃO,NÃO o estado do tempo e alterações climáticas NÃO, NÃO têm NADA DE NADA DE NADINHA A VER COM INCOMPETÊNCIA, INCOMPETENTES ENGENHOLOS civis ANALFABETOS, ASNOS, BURROS, BRUTAMONTES, ABRUTALHADOS, etc. TUDO DE NEGATIVO!

Aliás para que servem engenholas civis?excepto sexo EM CIMA DE CIMENTO,FERRO