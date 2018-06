Com a chegada do Verão, as polícias de Brummana, no Líbano, estão a patrulhar as ruas com calções curtos pretos, t-shirts negras e barretes vermelhos.

Pierre Achkar, presidente da câmara, espera que o novo pelotão de mulheres polícias traga mais turistas à cidade e melhore a imagem do país. "Nós, no Líbano, queremos mudar a imagem sombria que os países ocidentais têm de nós e, assim, trazer turistas do Oeste", afirmou à RT News.



Porém, a farda dos homens não foi alterada, e alguns elementos de outros quartéis da polícia criticaram nas redes sociais a tentativa de atrair turistas usando mulheres. Outras pessoas dizem que o uniforme objetifica as mulheres.



Apesar disto, Samata Saad, uma das polícias recentemente recrutadas, diz estar a gostar do trabalho: "Nós viemos com vontade para este trabalho e aceitámos com entusiasmo e esperamos que o uniforme volte no próximo Verão".