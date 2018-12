Uma operação da Europol em colaboração com as autoridades de quatro países europeus permitiu deter cerca de 90 alegados membros da máfia, esta quarta-feira. Segundo a AP, as detenções ocorreram em Itália, Alemanha, Holanda e Bélgica, no âmbito da investigação Pollino, iniciada em 2016, que procura desfazer a rede da ’Ndrangheta, a mais poderosa máfia de Itália.



A operação foi coordenada pela Eurojust, agência da União Europeia focada em questões judiciais decorrentes nos Estados Membros. Os detidos são suspeitos de tráfico de cocaína, lavagem de dinheiro, soborno e violência.



O procurador-geral da Holanda, Fred Westerbeke, revelou que foram apreendidos, além de cocaína e ecstasy, dois milhões de euros. Já na Alemanha, as operações centraram-se na zona da Renânia do Norte-Vestfália e na Baviera.