Um homem de 23 anos foi detido pelas autoridades britânicas depois de golpear dois agentes da polícia com uma catana, em Manchester.



Um dos feridos foi transportado para o hospital em estado grave, num incidente que, segundo avança o Daily Mail, aconteceu pouco antes das duas da tarde deste domingo.



Várias ruas próximas do local foram encerradas.



Desconhece-se, para já, o que terá motivado este ataque. Segundo o Daily Mail, há testemunhas que indicam que ele estava a chorar no chão. Atacou os agentes antes de estes o conseguirem desarmar, com recurso a um taser (aparelho que dá choques eléctricos). Acabou por ser detido.

A polícia já tinha sido chamada à zona devido a relatos de um homem que ameaçava as pessoas que por ali passavam. Outras testemunhas contaram ao Daily Mail que os agentes da polícia estavam a sangrar muito.