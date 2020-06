As autoridades venezuelanas detiveram três indivíduos, dois homens e uma mulher, suspeitos de terem sequestrado e assassinado um padeiro português em Turmero, Arágua, noticiou hoje o diário El Siglo.As detenções foram realizadas por funcionários do Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminalísticas (CICPC, antiga Polícia Técnica Judiciária), após várias rusgas na localidade de La Guzmán, daquele estado.Segundo o jornal, Carlos Fernandes Leça, de 60 anos, foi intercetado por dois desconhecidos armados a 20 de maio, quando regressava a casa, a 100 quilómetros a oeste de Caracas.Os familiares denunciaram o desaparecimento, a polícia iniciou as investigações e conseguiu uma pista, tendo localizado o corpo da vítima quatro dias depois, enterrado numa zona de bosque.A insegurança e os sequestros ocupam diariamente as páginas jornais venezuelanos e afetam tanto cidadãos nacionais como estrangeiros radicados no país.