A Polícia Marítima salvou 27 migrantes na ilha de Samos, entre os quais três crianças, após reforço da sua atividade na Grécia, foi hoje divulgado.

Segundo um comunicado da Polícia Marítima, a equipa que estava na Viatura de Vigilância Costeira (VVC) da Polícia Marítima detetou ao final da noite de quarta-feira um bote a cerca de 3.7 quilómetros da região de Kerveli, tendo passado as coordenadas à equipa na embarcação "Tubarão".

A embarcação "Tubarão" chegou à área pelas 22:40, onde encontrou os imigrantes a deslocar-se para terra, numa zona rochosa e perigosa.

Os migrantes foram transferidos da zona rochosa para a embarcação da Polícia Marítima, com o apoio da Guarda Costeira Grega, e transportados para o porto de Vathy, na ilha de Samos, onde desembarcaram pelas 02:10 e foram entregues às autoridades gregas em segurança.

Desde 2014, ano em que iniciou a participação na missão Poseidon, a Polícia Marítima já salvou 7011 vidas.

A Polícia Marítima encontra-se integrada na operação Poseidon, sob égide da agência europeia Frontex (Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira) e em apoio à Guarda Costeira grega, com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda costeira europeia.