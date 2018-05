Polícia Marítima em missão na Grécia resgata 44 migrantes

"Foram todos desembarcados em segurança e entregues às autoridades gregas. A missão foi concluída pelas 08:45", acrescenta o documento.



A equipa da Polícia Marítima que se encontra na ilha grega de Lesbos está integrada na missão Poseidon, sob égide da agência europeia Frontex.



"Em dois dias consecutivos, a Polícia Marítima salvou 109 migrantes", conclui.

A equipa da Polícia Marítima que se encontra na ilha grega de Lesbos resgatou esta quinta-feira 44 migrantes, entre eles uma grávida, na sua maioria de nacionalidade síria, que se encontravam num bote sobrelotado, no Mar Egeu."A acção iniciou-se cerca das 07:25, quando os agentes de serviço à Viatura de Vigilância Costeira, da Polícia Marítima, detectaram um eco suspeito e de imediato passaram as coordenadas aos agentes da embarcação 'Tejo', que navegaram para as proximidades do local e interceptaram um bote com migrantes", refere a Autoridade Marítima Nacional (AMN) em comunicado.Depois de terem verificado as condições em que se encontravam, os agentes da Polícia Marítima decidiram efectuar o transbordo para a embarcação Tejo de 16 mulheres, entre as quais uma grávida, e cinco homens, tendo rebocado os restantes 23 homens a bordo do bote para o porto de Skala Skamineas.