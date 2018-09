Ainda não há quaisquer indícios que liguem esta situação ao gás Novichok. A polícia inglesa está a investigar o caso.

A polícia inglesa isolou e impediu a entrada de público dentro de um perímetro de segurança no restaurante Prezzo em Salisbury, após duas pessoas sentirem-se mal ao final da tarde de domingo. Uma ambulância foi chamada ao local devido a este "incidente médico" ainda sem explicação e a ser investigado actualmente.



O estabelecimento está localizado na cidade onde o ex-espião russo Sergei Skripal e a filha foram envenenados com o agente neurotóxico Novichok, ficando em estado crítico durante mais de um mês. Outras duas outras vítimas foram contaminadas três meses depois. Charlie Rowley continua a lutar no hospital contra uma meningite após o ataque ter enfraquecido as suas defesas naturais. Dawn Sturgess não resistiu.





Trouble in Salisbury again on New Street near the cathedral, no sign of what’s happened but there’s 1 fire engine, 1 ambulance and 4 police cars, a man in a full white body suit with a mouth-mask and police not allowed to tell us what’s happening @BBCNews @SpireFM @SkyNews pic.twitter.com/3XpNVkH9or — Sam Proudfoot (@samproudy01) 16 de setembro de 2018





Segundo a BBC, as autoridades fecharam também as estradas circundantes e foram chamados ao restaurante equipas para detectar a presença de agentes biológicos.

"Como uma boa refeição no Prezzo [restaurante] se transforma num grande incidente. Dois russos sentados ao nosso lado ficaram gravemente doentes e toda a área está fechada. Estamos a ser levados para um lugar seguro e provavelmente vamos ter de fazer análises", escreveu Amanda Newton nas redes sociais, uma testemunha do sucedido. Outra testemunha descreveu no Twitter que o estão no local vários agentes equipados com fatos próprios para ameaças biológicas e um grande contingente de polícias.

Ainda não há informações sobre o estado das vítimas, mas sabe-se que entraram nos veículos de emergência médica conscientes e lúcidas, de acordo com a BBC.



Também não há ainda qualquer indício que ligue este "incidente médico" ao gás Novichok.