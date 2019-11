A polícia francesa começou a retirar os manifestantes que bloquearam a fronteira da estrada AP-7 entre França e Espanha, junto a La Jonquera (Catalunha), cerca das oito da manhã – sete horas em Portugal continental.

De acordo com o jornal El País, a Gendarmaria Nacional e a Polícia Nacional estão a recorrer à força, com o recurso a gás pimenta. Estas estão a opor-se à retirada, sentando-se na estrada e não obedecendo às ordens, no lado francês da fronteira.























La policía empuja a la gente entre gritos al llegar a la zona del escenario del @tsunami_dem. Alguna persona cae al suelo https://t.co/G7qlRkmxhM pic.twitter.com/Aa9tZWHdnq — Rebeca Carranco (@RebecaCarranco) November 12, 2019

Do lado espanhol, a equipa de polícia de choque dos Mossos d’Esquadra esperam por ordens. O El País relata que os ministros do Interior francês e espanhol estiveram em contacto "constante" devido a este bloqueio.





Muchas personas siguen en el interior de los coches a medida que avanzan los policías empujando a la gente https://t.co/G7qlRkmxhM pic.twitter.com/EpJlg97RoO — Rebeca Carranco (@RebecaCarranco) November 12, 2019

Há 24 horas que esta fronteira na Catalunha está bloqueada, na primeira ação convocada pelo movimento Tsunami Democràtic desde as eleições de domingo, dia 9. O trânsito foi desviado para estradas mais pequenas, visto que os manifestantes instalaram barreiras de cimento e criaram um palco para concertos.



Desde outubro que a Catalunha tem sido agitada por protestos em massa. Nesse mês, foram sentenciados os nove líderes separatistas que lideraram o referendo à independência em 2017.