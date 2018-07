Recorde-se que Alesha MacPhail, a menina de 6 anos, foi dada como desaparecida às 6h25 desta terça-feira em Rothesay, na Ilha de Bute, Escócia. A criança estava em casa dos avós paternos antes de ser dada como desaparecida.



A avó de Alesha, assim que se apercebeu da ausência da neta, publicou no Facebook várias fotografias da menina com um pedido de ajuda para que todos fizessem esforços no sentido de encontrar a criança. Georgina Lochrane, mãe de Alesha, ficou em choque quando se deparou com o apelo da avó nas redes sociais. "Alguém me explique o que se passa com a minha filha", comentou aflita na publicação. A menina acabou por ser encontrada morta, numa floresta, duas horas e meia depois do desaparecimento.

O alegado assassino de Alesha MacPhail, menina de seis anos cujo corpo foi encontrado na remota ilha de Bute, a 65 km da costa noroeste do Reino Unido, está a ser procurado pela polícia.De acordo com o detective Stuart Houston, citado pela Reuters, as autoridades escocesas levam a cabo uma investigação na ilha populada por cerca de 6500 pessoas. "A nossa absoluta prioridade é apanhar a pessoa responsável por este acto horrendo o mais depressa possível", explicou.A polícia está a bater à porta de várias residências da ilha, a pedir para trancarem a porta e para as famílias estarem atentas às crianças". "Incidentes como este são extremamente raros e ainda estamos numa fase recente da investigação. Pedimos às pessoas para estarem vigilantes às suas crianças e à segurança dos seus lares. A comunidade da ilha deve unir-se em tempos como este", disse.Existe um reforço policial na ilha e há patrulhamento constante para apanharem o suspeito.