A polícia holandesa procura um suspeito de 37 anos chamado Gokman Tanis relacionado com o tiroteio desta manhã em Utrecht. Três pessoas morreram e nove ficaram feridas, pelo menos.

"A polícia pede atenção ao suspeito Gokman Tanis, de 37 anos (nascido na Turquia) por ligação ao incidente desta manhã", indica um comunicado. O homem está em fuga e foi pedido às pessoas que não se aproximem.

Pelo menos três pessoas morreram na sequência do tiroteio dentro de um elétrico esta manhã, em Utrecht. As autoridades dão conta de nove pessoas terem ficado feridas.



A polícia admite que o tiroteio possa ter "motivos terroristas". O primeiro-ministro holandês Mark Rutter já reagiu, afirmando estar "profundamente preocupado" com a situação e que o governo iria iniciar conversações para perceber os próximos passos a tomar. De acordo com os meios de comunicação holandeses, a segurança no parlamento holandês foi reforçada.



Entretanto, foi decretado o nível de alerta terrorista mais alto na província de Utrecht, avança o RT. Foram ainda reforçadas as seguranças em locais de interesse público e em pontos de acesso.