Polícia identifica suspeito de ataque à produtora Porta dos Fundos

A polícia brasileira identificou Eduardo Fauzi Richard Cerquise como um dos suspeitos de ter atacado a produtora Porta dos Fundos, no Brasil. Apesar das buscas, Cerquise não foi encontrado e é considerado foragido.

O ataque à produtora deu-se no dia 24 e aconteceu depois de estalar a polémica com o especial de Natal do grupo de comediantes Porta dos Fundos, em que Jesus tem um namorado. Alguns grupos religiosos consideraram o vídeo ofensivo.

As buscas deram-se em duas empresas e duas casas. Na Barra da Tijuca, onde mora Cerquise, foram apreendidos 119 mil reais, uma arma falsa, um computador, e uma camisola "de entidade filosófica e política", de acordo com a Folha de São Paulo.





O suspeito foi identificado através das imagens de videovigilância, ao retirar o capuz que lhe cobria a cabeça depois do ataque. Foi necessário recorrer a imagens de mais de 50 câmaras de segurança.





Eduardo Fauzi Richard Cerquise

O carro em que Cerquise fugiu estava em nome de um homem que morreu em 2006. Em 2013, o suspeito foi preso por ter agredido o secretário de Ordem Pública do Rio de Janeiro, Alex Costa.

Além dele, mais quatro pessoas participaram no ataque à produtora, que foi incendiada com cocktails molotov.