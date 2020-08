Polícia chamada para escola em Berlim com suspeitas de alunos feitos reféns

Bombeiros e polícia de Berlim foram chamados esta sexta-feira para uma situação de perigo, que ainda não foi determinada, na escola Max Taut, um estabelecimento de ensino médio da capital alemã.

O alerta foi dado por volta das 10h00 pelo diretor da escola, e havia suspeitas de que alunos tivessem sido feitos reféns.

Relatos nas redes sociais davam conta de que os alunos estão fechados em salas de aula, proibidos de falar e a chorarem com muito medo.

Outros estudantes tinham conseguido esconder-se em casas de banho e estavam a tentar em contacto com o exterior através de publicações no

e mensagens para os familiares.

Twitter

A área em redor da escola foi isolada pelas autoridades e as forças de segurança entraram no edifício para determinarem a origem do alarme, de acordo com o diário alemão Bild.

Por volta das 12h00, a polícia informou que todas as salas de aula já tinham sido revistadas e que nada de suspeito tinha sido encontrado.



"Até o momento, nenhuma causa para o alarme foi identificada", foi publicada no Twitter oficial da polícia de Berlim. "Um falso alarme também não pode ser descartado".



Apesar de os alunos não estarem em risco, não lhes foi dada autorização para saírem das salas de aula enquanto os agentes policiais não revistassem todo o estabelecimento.