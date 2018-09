As autoridades britânicas revelaram, esta quarta-feira, os nomes dos dois suspeitos do envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal. Trata-se de Alexander Petrov e Ruslan Boshirov, ambos cidadãos russos na casa dos 40 anos. Viajaram para o Reino Unido com nomes falsos, mas passaportes legítimos do país.





A polícia britânica acredita ter provas suficientes para os incriminar da tentativa de homicídio do ex-espião e da sua filha, Yulia, ambos envenenados em território britânico em Março.Foi emitido um mandado de detenção europeu referente aos dois russos, mas o Reino Unido não pedirá a sua extradição. "Não iremos pedir à Rússia que extradite estes homens visto que a Constituição russa não permite a extradição dos seus próprios cidadãos", afirmou Sue Hemming, directora dos Serviços Legais da Procuradoria Real.Neil Basu, que chefia a Unidade de Contra-Terrorismo britânica, garantiu que no quarto de hotel londrino onde Petrov e Boshirov ficaram alojados entre 2 e 4 de Março, foram encontrados vestígios de Novichok. Basu acrescentou ainda que está a apelar ao público em geral para que sejam partilhadas informações sobre os dois homens, quando questionado sobre se os homens eram agentes dos serviços secretos russos.A Unidade Contra-Terrorista apoia Theresa May, na medida em que a primeira-ministra britânica acredita que a Rússia é a culpada pelo envenamento dos Skripal.Tanto Petrov como Boshirov tinham estado em solo britânico anteriormente.