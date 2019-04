Julian Assange, fundador do WikiLeaks, terá sido submetido a uma operação de espionagem na embaixada do Equador em Londres, onde está exilado desde 2012. A garantia foi dada esta quarta-feira pelo WikiLeaks. Documentos, vídeos e imagens terão sido colocados à venda, escreve o The Guardian.

A Wikileaks tinha anunciado que Assange iria ser expulso dentro de horas ou dias e que o Equador tinha um acordo com o Reino Unido. O momento da detenção foi captado em vídeo O secretário da Administração Interna britânico afirmou à Reuters que pode confirmar que Assange se encontra em custódia policial e que irá enfrentar a Justiça no Reino Unido.

Segundo o presidente do Equador, Lenín Moreno, o Equador retirou o asilo diplomático a Assange por violações repetidas das convenções internacionais. Contudo, Moreno recebeu uma garantia do Reino Unido em como Assange não seria extraditado para um país onde possa ser condenado à pena de morte.

De acordo com o Twitter da Wikileaks, "Julian Assange não ‘saiu da embaixada’. A embaixada equatoriana convidou a polícia britânica para dentro da embaixada e ele foi detido imediatamente".

As autoridades britânicas indicam que agora as decisões serão tomadas pelos tribunais.

Segundo a Wikileaks, Donald Trump procura a extradição de Assange.



Em 2010, o WikiLeaks divulgou mais de 90.000 documentos confidenciais relacionados com ações militares dos EUA no Afeganistão e cerca de 400.000 documentos secretos sobre a guerra no Iraque. Naquele mesmo ano foram tornados públicos cerca de 250.000 telegramas diplomáticos do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que embaraçou Washington.