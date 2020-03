Pouco depois do pedido de remoção do vídeo por parte do governo de Itália, o grupo de TV francês acedeu e pediu desculpas aos "amigos italianos".Meios de comunicação italianos referem que, apesar do vídeo ter a intenção de fazer rir, a emergência do novo coronavírus em Itália deprecia um produto que é a imagem do país, ofendendo os italianos, com o jornal La Repubblica a acrescentar que o novo coronavírus não é transmitido por alimentos.Em Itália já morreram pelo menos 79 pessoas devido ao vírus e mais de três mil em todo o mundo.