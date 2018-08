No estado indiano de Kerala 324 pessoas morreram na sequência das "piores cheias do século". Segundo dados avançados pelas autoridades locais, mais de 200 mil pessoas foram ainda forçadas a mudar-se para campos de deslocados.

A região encontra-se em alerta vermelho. Escolas e o aeroporto principal foram fechados e estradas e linha ferroviárias estão submersas. De acordo com o governo de Kerala, muitos dos que morreram foram esmagados pelos escombros dos deslizamentos de terras.

Após as mais devastadoras inundações em quase um seculo em época de monções, o governo prevê a ocorrência de mais precipitação.

As autoridades pediram ainda às pessoas que não ignorem as ordens de retirada e centenas de tropas foram mobilizadas para resgatar as vítimas das cheias.

"Estamos a testemunhar algo que nunca aconteceu na história de Kerala. Quase todas as barragens estão agora abertas. A maioria das nossas estações de tratamento de água está submersa. Os motores estão danificados", afirmou o ministro-chefe estadual Pinarayi Vijayan.