Sophia Floersch, de 17 anos, sofreu um aparatoso acidente no GP Macau na sua estreia na categoria de Fórmula 3.

A piloto alemã Sophia Floersch, de 17 anos, que sofreu um aparatoso acidente no GP Macau de Fórmula 3 em automobilismo, disse hoje que vai "voltar mais forte", numa mensagem publicada nas suas redes sociais.



"Eu sobrevivi à operação que demorou 11 horas. Espero que daqui para a frente a situação apenas possa melhorar. Tenho de ficar mais uns dias em Macau até ser possível ser transportada. Quero agradecer a todos os meus fãs por todos os desejos de rápidas melhoras... isto motiva-me e dá-me muita coragem. Os meus pensamentos estão também com todos aqueles que estiveram envolvidos no meu acidente, espero que toda a gente esteja bem e saudável. (...) Vou voltar mais forte!", salientou Sophia Floersh.



Sophia Floersch é uma das cinco pessoas que continuam hospitalizadas no Hospital São Januário em Macau, na sequência de vários acidentes que ocorreram no Grande Prémio, que decorreu de quinta-feira a domingo, informou a equipa médica do hospital durante uma conferência de imprensa.



A jovem piloto, que fazia a sua estreia no Grande Prémio de Macau, despistou-se na terceira das 15 voltas da prova e embateu no carro do japonês Sho Tsuboi, ultrapassando os 'rails' de proteção na abordagem à curva do Hotel Lisboa.



"Como a paciente é muito jovem, a operação cirúrgica foi feita com muita atenção", sendo que "a operação foi bem-sucedida e os procedimentos foram favoráveis", informou o chefe do serviço de ortopedia do hospital, Lau Wai Lit.



A jovem sofreu várias fraturas na vértebra, com compressão no sistema nervoso central, e após a operação passou nos testes de sensibilidade em todas as partes do corpo.



"Temos confiança que não vai afetar a sua mobilidade no futuro" e "acreditamos que poderá correr outra vez", disse um dos médicos, sublinhando que o prognóstico ainda é reservado. Só quando estiver estável é que regressa para o país (...) vamos monitorizar o seu estado durante pelo menos mais duas semanas", informaram.



Durante a prova no sábado de motos do Grande Prémio de Macau, ganha pelo britânico Peter Hickman, aconteceu um despiste, envolvendo dois pilotos britânicos.



Um dos pilotos, disse a equipa médica sem especificar a sua identidade, uma sofreu uma fratura no pescoço, vértebra torácica, e deslocou o ombro esquerdo.



A corrida, disputada no icónico Circuito da Guia, traçado citadino de 6,12 quilómetros e considerado um dos mais perigosos do mundo.



"Esta é uma prova reconhecida pela FIA, e em que todas as medidas de segurança seguem as orientações de segurança daquela entidade e da Subcomissão Desportiva", disse o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura e presidente da Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau, Alexis Tam.



O Grande Prémio de Macau inclui três corridas de carros -- as taças do mundo de Fórmula 3, GT e de carros de turismo (WTCR) -, bem como a 52.ª edição do Grande Prémio de motos, além da taça de carros de turismo de Macau e a taça da Grande Baía.



No próximo ano o evento volta ao território chinês entre os dias 14 e 17 de novembro.