Pharrell Williams quer proibir o presidente dos EUA, Donald Turmp, de voltar a utilizar a sua música em comícios, depois do chefe-de-estado norte-americano ter utilizado a canção "Happy" horas após o tiroteio na sinagoga de Pittsburgh, na Pensilvânia, no qual morreram 11 pessoas. O músico apresentou, através da sua defesa legal, um requerimento por carta para impedir a utilização das suas canções em qualquer iniciativa política por parte de Donald Trump.Pode ler-se na carta assinada pelo advogado de Pharrell e citada pela cadeia televisiva CNN: "No dia em que 11 pessoas morreram às mãos de um "nacionalista" demente, o senhor tocou a canção "Happy" para uma multidão num evento político em Indiana. Não havia nada de "feliz" ("Happy") na tragédia infligida no nosso país no sábado e não foi dada qualquer permissão para usar esta canção neste propósito".