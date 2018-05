A equipa de peritos da Organização para a Proibição das Armas Químicas (OPAC) concluiu esta sexta-feira a sua investigação na cidade síria de Douma. A informação foi avançada pelo porta-voz do ministério da Defesa russo.A equipa de inspectores "terminou a sua missão" destinada a esclarecer o suposto ataque de 7 de Abril na cidade - que causou pelo menos 40 mortos -, afirmou Igor Konashenkov, citado pela agência Reuters.

Por razões de segurança, o envio da equipa internacional para Douma registou diversos atrasos.

A OPAC, com sede na Holanda, deverá elaborar um relatório baseado nas investigações promovidas no terreno, mas não está mandatada para atribuir responsabilidades. A porta-voz do ministério russo dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, disse que os inspectores recolheram amostras num laboratório e num depósito.

As potências ocidentais acusaram o Governo sírio, apoiado pela Rússia, de ter utilizado gás químico em Douma. Em resposta, os Estados Unidos, França e Reino Unido bombardearam instalações governamentais onde supostamente se produziam e armazenavam armas químicas, uma alegação firmemente desmentida por Damasco, e por Moscovo.

Com Lusa.