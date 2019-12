O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, criticou esta sexta-feira o Ministério Público do Rio de Janeiro e o juiz responsável pelas buscas e apreensões em moradas ligadas ao seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, suspeito de ter branqueado 638,4 mil reais (141,4 mil euros) em transações de compra de imóveis.

À saída do Palácio da Alvorada, residência oficial do chefe de Estado brasileiro, Bolsonaro acusou o MP de proteger o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e apontou que "ao que parece", uma filha do juiz Flávio Itabaiana, responsável pelas buscas ao seu filho Flávio, tem uma filha como "funcionária fantasma" no Estado.

"Vocês já perguntaram ao governador Witzel porque é que a filha do juiz Itabaiana está empregada com ele? Já perguntaram? Pelo que parece, não vou atestar aqui, é fantasma. Já caíram em cima do MP [para] ver se vai investigar o Witzel?", questionou o presidente brasileiro, visivelmente exaltado com as perguntas dos jornalistas.

Dizendo que foram realizadas buscas a casas de pessoas que "nada tinham a ver" com a acusação, Bolsonaro recusou ainda as acusações ao seu filho Flávio, fazendo uma comparação com Neymar. "Acusaram-no [Flávio Bolsonaro] de estar a ganhar mais na casa de chocolate. O que acontece é que, quem leva mais clientes para lá – ele leva um montão de gente importante – ganha mais. É a mesma coisa de virar-me para o Neymar: ‘Porque estás a ganhar mais que os outros jogadores?" Porque ele é o mais importante. Não é comunismo" disse o presidente brasileiro sobre o seu filho primogénito.

A reação de Bolsonaro ao ser questionado sobre os rolos do primeiro-filho: "Fica quieto", "Pergunta para a sua mãe", "Você tem uma cara de homossexual terrível" pic.twitter.com/SNPUJTrmDu — Bernardo Mello Franco (@BernardoMF) December 20, 2019

O senador é suspeito de, com a ajuda de um ex-assessor chamado Fabrício Queiroz, ter arrecadado dinheiro contratando funcionários fantasmas e também recebendo ilegalmente parte do salário de outros funcionários no seu gabinete parlamentar na Assembleia estadual do Rio de Janeiro.

Questionado sobre se Flávio teria cometido algum deslize ou ilegalidade, Bolsonaro partiu para os insultos: "Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso eu te acuso de ser homossexual. Se bem que não é crime ser homossexual", disse.

Depois, Bolsonaro admitiu ter sido ele o responsável por um empréstimo de 40 mil reais a Fabrício Queiroz e, quando um jornalista lhe perguntou se teria o comprovativo do empréstimo, o presidente brasileiro partiu novamente para os insultos.

"Oh rapaz, pergunta à tua mãe o comprovativo que ela deu ao teu pai, está bem?", acrescentando que fez o pagamento para justificar um depósito do ex-assessor do filho na conta da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, exigindo depois aos jornalistas que "ficassem quietos" mais do que uma vez.

Na última quarta-feira, antigos assessores de Flávio Bolsonaro foram alvo de mandados de busca e apreensão pela polícia. A polícia também esteve numa chocolataria que pertence a Flávio Bolsonaro. Foram ainda investigados Ana Cristina Siqueira Valle, ex-mulher de Jair Bolsonaro, e familiares seus que trabalharam no gabinete de Flávio Bolsonaro.