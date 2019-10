Duas pessoas morreram num tiroteio junto a sinagoga na Alemanha

Dois homens armados abriram fogo, esta quarta-feira, perto de uma sinagoga em Halle, na Alemanha, matando duas pessoas. Segundo as autoridades alemãs, os autores colocaram-se logo de seguida em fuga - em direção a Leipzig - sendo que a polícia anunciou que pelo menos uma pessoa já foi detida.Há ainda vários feridos, cujo estado é desconhecido, a registar. Uma das vítimas mortais será uma mulher e a outra um homem que estaria num kebab na zona do tiroteio, mas a polícia ainda não confirmou dados sobre a identidade das vítimas.

Além disso, segundo o Bild, uma granada de mão foi lançada no cemitério judeu. Uma testemunha contou à mesma fonte ter visto, antes do tiroteio, um homem com um gorro, um capacete, máscara, colete militar e uma espingarda semiautomática.



As autoridades relatam também que foram ouvidos disparos a cerca de 15 quilómetros de distância, na zona Landsber. Porém, não foram revelados detalhes das circunstãncias do incidente.





Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen in #Halle getötet.



Es fielen mehrere Schüsse. Die mutmaßlichen Täter sind mit einem Fahrzeug flüchtig. Wir fahnden mit Hochdruck und bitten die Bevölkerung in ihren Wohnungen zu bleiben. #hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019





As autoridades da cidade que fica a 150 km de Berlim apelaram à população para que permaneça em casa ou procure abrigo em locais seguros. A polícia pediu também que o número de emergência - o 115- seja usado com critério e a estação de perto mais próxima do tiroteio foi fechada por motivos de segurança.

Esta quarta-feira, celebra-se o Yom Kipur, o Dia da Expiação, sendo uma das datas mais importantes do judaísmo.