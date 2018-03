Três dos feridos, todos da mesma família, correm risco de vida.

A polícia de Viena confirmou a ocorrência de dois ataques com armas brancas, na noite desta quarta-feira, na capital da Áustria,



Segundo os media locais, o primeiro ataque com uma faca no Prater Park de Viena provocou três feridos em risco de vida. As vítimas são um homem e duas mulheres - pai, mãe e filha adulta. A notícia está a ser descrita como um "esfaqueamento massivo".



De acordo com o jornal Heute, o homem terá atacado aleatoriamente quem passava na rua.





Aktuelle Infos zum Einsatz im Bereich #Praterstraße: Um 19:45 Uhr wurden drei Personen durch einen Täter mit Messer verletzt. Kurze Zeit später kam es zu einer weiteren Körperverletzung mit Messer am Praterstern. Der Zusammenhang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 7 de março de 2018



As autoridades confirmaram um outro ataque, nas redondezas do primeiro, que fez mais um ferido, também em estado grave. A polícia anunciou a detenção de uma pessoa relativa a este segundo incidente, mas ainda está a investigar se existe relação com o primeiro ataque.



As motivações dos esfaqueamentos ainda não foram esclarecidas pelas autoridades.