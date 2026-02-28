Sábado – Pense por si

Mundo

Pelo menos 40 mortos em ataque a uma escola de raparigas no sul do Irão

Lusa 12:54
Há ainda 48 feridos.

As autoridades do Irão denunciaram este sábado a morte de pelo menos 40 pessoas na sequência de um bombardeamento de Israel contra uma escola na província de Hormozgán, no sul do país, que provocou ainda 48 feridos (siga tudo sobre os ataques, ao minuto).

Irão garante que ataques israelitas atingiram uma escola AP

A escola foi atingida, segundo Teerão, no contexto da ofensiva conjunta de Israel e dos Estados Unidos contra o Irão e da resposta de Teerão, que lançou mísseis contra alvos militares norte-americanos na região e contra território israelita.

O mais recente balanço divulgado pela radiotelevisão pública iraniana, IRIB, não especifica um número exato, embora, numa estimativa anterior, o governador do condado de Minab tenha apontado para pelo menos 24 alunas mortas. 

Imagens mostram uma coluna de fumo no Irão após ataque dos EUA e Israel
