Pelo menos 10 mineiros morreram em derrocada em mina ilegal na Zâmbia

Pelo menos dez mineiros morreram e sete ficaram feridos após a derrocada numa mina de cobre na cidade de Kitwe, na Zâmbia, anunciou esta quarta-feira a polícia.



"Até agora recuperámos dez corpos e sete feridos", disse à imprensa o responsável da polícia da província de Copperbelt (norte de Lusaca), Charity Katanga, acrescentando que as operações de resgate continuam.



A Zâmbia é o segundo maior produtor de cobre em África, com receitas a representar pelo menos 70% das suas exportações.



A elevada taxa de desemprego do país forçou um grande número de pessoas a recorrer à exploração ilegal das minas.



Em 2009 oito mineiros ilegais, na maior parte adolescentes, morreram na derrocada de uma mina de cobre em Kitwe.



O cobre é fortemente procurado na China, o maior consumidor no mundo deste metal, utilizado na produção de peças electrónicas.