Cardeal australiano foi considerado culpado de cinco crimes de abuso sexual de menores por um júri do tribunal de Melbourne. Papa Francisco proíbe George Pell de contactar com menores até que o julgamento chegue ao fim.

O Vaticano defendeu esta terça-feira que George Pell, o cardeal australiano considerado culpado de cinco crimes de abuso sexual de menores por um júri do tribunal de Melbourne, tem o direito a defender-se até ao fim do processo judicial.



O Papa Francisco confirmou restrições ao cardeal, obrigando-o a ficar afastado das celebrações da Igreja e proibindo-o de contactar com menores até que o julgamento chegue ao fim.



Segundo avança a Reuters, o Vaticano disse ainda ter todo o respeito pela justiça australiana, aguardando o veredicto final. Ressalva, no entanto, que o cardeal declarou a sua inocência em todos os casos de que é acusado.



A sede da Igreja Católica considerou a condenação de Pell "dolorosa", acreditando que chocou muitas pessoas pelo mundo.



Em 2014, George Pell foi nomeado tesoureiro do Vaticano pelo Papa. Foi considerado culpado, a 11 de dezembro, de ter abusado sexualmente de um rapaz de 13 anos e de ter cometido "atos indecentes", em quatro ocasiões, com outro rapaz da mesma idade, entre 1996 e 1997 na Catedral de São Patrício, em Melbourne. A decisão tinha já sido noticiada pela imprensa internacional, em dezembro do ano passado, mas só esta segunda-feira foi confirmada pela justiça australiana após o levantamento de uma ordem de suspensão do caso.