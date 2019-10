de protestos de

DIRECTO | Grupos radicales lanzan objetos contundentes contra los Mossos en la tercera jornada de protestas en Barcelonahttps://t.co/RUtzgoPKJW pic.twitter.com/lWaiDBlvoa — EL PAÍS (@el_pais) 16 de outubro de 2019

#EnDirecto | Manifestantes en la Gran Vía de Barcelona arrojan rollos de papel higiénico al aire cuando un helicóptero de la Policía Nacional sobrevuela la concentración convocada por los CDR https://t.co/fmixMT0Rm0 pic.twitter.com/uOZIhnmhwL — Europa Press (@europapress) 16 de outubro de 2019







O terceiro dias Mossos d'Esquadra já disparam tiros para o ar para tentar afastar os manifestantes. Seis carrinhas com elementos da Polícia Nacional - reforços para ajudar os Mossos - estão no local.Esta tarde, durante a manifestação nas ruas de Barcelona foram atirados ao ar r

Na noite de terça-feira Barcelona tornou-se cenário de uma batalha campal entre polícias e manifestantes, que construíram barricadas, queimaram mobiliário urbano e pneus, fizeram fogueiras e atiraram pedras e petardos contra os polícias.

Entretanto, o Governo espanhol garantiu que irá manter a segurança na Catalunha apesar do aumento da violência que se tem estado a verificar nas ruas e que, segundo denuncia, são "ações coordenadas" para "acabar com a coexistência".

O Tribunal Supremo espanhol condenou na segunda-feira os principais dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha a penas que vão até um máximo de 13 anos de prisão, no caso do ex-vice-presidente do governo catalão.

Assim que foi conhecida a sentença, uma série de grupos de independentistas iniciaram movimentos de protesto em todo o território da comunidade autónoma espanhola mais rica.

A polícia antidistúrbios carregou sobre um grupo que protestava no exterior do aeroporto de Barcelona enquanto outros grupos separatistas incendiaram pneus para impedir a circulação de comboios e alguns bloquearam a circulação rodoviária em estradas da região.



Com Lusa.