Pediatra Asperger colaborou na morte de crianças sob regime nazi

A síndrome de Asperger foi identificada pela primeira vez por Hans Asperger em 1944, décadas antes do termo "psicopatia autista" ter sido usada pela britânica Lorna Wing.





Hans Asperger, pediatra austríaco que identificou a síndrome de Asperger, uma forma de autismo, terá estado "voluntariamente" envolvido no programa de eutanásia do regime nazi da Áustria.A conclusão, publicada no jornal Molecular Autism, conta de uma investigação do historiador e médico Herwig Czech. "[Hans Asperger] conseguiu acomodar-se ao regime nazi e foi recompensado pelas suas afirmações de lealdade com oportunidades de carreira", escreveu Czech. O estudo mostra que Hans Asperger participou na morte de 789 crianças na clínica de Am Spiegelgrund.O editorial da revista é mais explicito: o médico austríaco "tornou-se voluntariamente uma engrenagem na máquina de matar nazi" e "parte dos olhos e ouvidos do Terceiro Reich".