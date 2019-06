O plano de assassinato começou a ser preparado quando, há vários meses, a mulher mais velha percebeu que o seu ex-namorado lhe tinha subtraído largas quantias de dinheiro. Alegadamente mais de sessenta mil euros. A mulher não explicou como o homem o terá conseguido, mas garante que foi ele e decidiu que tinha de se vingar.



Quando contou à filha e ao namorado desta o sucedido, o homem ofereceu-se para resolver a situação assassinando o alegado ladrão. De acordo com a versão das duas mulheres, o homem afirmou pertencer aos serviços secretos e até apresentou documentos falsos que comprovariam estas afirmações: documentos falsos com o cabeçalho do Centro Nacional de Inteligência. Disse ainda ser experiente em interrogatório e a matar pessoas.



A sua proposta era a de matar o outro homem e recuperar os sessenta mil euros vendendo alguns órgãos dele. Em março combinaram que seria pago pelos seus serviços, pedindo um adiantamento de 7 mil euros.



Ao verem que nada acontecia, quiseram recuperar o dinheiro e dirigiram-se à polícia há duas semanas, explicando tudo o que se tinha passado. Agora, terão de responder por tentativa de homicídio.

