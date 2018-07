O patinador Denis Ten, do Cazaquistão, morreu esta quinta-feira na sequência de um assalto. Segundo a imprensa local, o homem de 25 anos foi esfaqueado por dois homens.

O patinador, que foi atingido numa coxa, ainda foi transportado para o hospital. Devido à quantidade de sangue que perdeu morreu passadas três horas.

"Denis Ten era uma lenda do nosso desporto, o nosso orgulho. É uma tragédia impensável e uma perda irreparável", disse o ministro da cultura e do desporto do país, Arystanbek Mukhamediuyli, citado pelos meios locais.

Denis Ten ganhou uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Sochi, em 2014. O patinador ganhou ainda uma prata e um bronze em Mundiais de patinagem artística.