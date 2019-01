Passageiro embriagado obriga aterragem de avião na Rússia

Um avião comercial que fazia a travessia entre a Sibéria e Moscovo fez uma aterragem não planeada na cidade de Khanty-Mansiysk.

Um passageiro de um avião comercial que fazia a travessia entre a Sibéria e Moscovo foi detido após ter forçado a aterragem na cidade de Khanty-Mansiysk, a mais de 2500 quilómetros da capital russa.



De acordo com as autoridades do país, o passageiro estaria embriagado e terá tentado entrar no cockpit do voo e exigido a mudança de curso da viagem.



O voo Aeroflot SU 1515 iniciou a sua viagem a partir de Surgut, na Sibéria, com direção a Moscovo.





(em atualização)