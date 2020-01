Parlamento iraquiano aprova expulsão de tropas norte-americanas do país

Adel Abdul Mahdi, que, tudo indica, assinará. "Apesar das dificuldades internas e externas que possamos enfrentar, isto será o melhor para o Iraque, por princípio e na prática" apontou o governante, antes ainda da sessão.



A presença das tropas norte-americanas no país deu-se a convite do Governo iraquiano, num acordo assinado entre os dois países para combater o inimigo comum: o Estado Islâmico. Estão no país cerca de cinco mil soldados das forças armadas dos Estados Unidos.



Os deputados iraquianos defendem que esta é uma resposta à morte do general Qassim Suleimani, comandante da força de elite dos Guardiães da Revolução iranianos, Al-Qods, num ataque aéreo ordenado pelo presidente norte-americano. Donald Trump referiu que Soleimani foi morto para "parar uma guerra" e não para "começar uma guerra", mas as reações dos países afetados não tem sido pacífica.



O líder supremo do Irão, o ayatollah Ali Khamenei, prometeu vingar a morte do general e declarou três dias de luto nacional, enquanto o chefe da diplomacia considerou que a morte como "um ato de terrorismo internacional".



