Os eurodeputados passaram uma resolução. A 23 de janeiro, o líder da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, autoproclamou-se Presidente da República interino.

O Parlamento Europeu aprovou uma resolução em que pede aos países da União Europeia que reconheçam Guaidó como presidente da Venezuela. Este passo simbólico aumenta a pressão sobre Nicolas Maduro.



"Da Europa, podemos ajudar a mudar o regime venezuelano e divulgar que os tiranos nunca vão iluminar qualquer possibilidade democrática", afirmou Esteban Gonzalez Pon, eurodeputado do centro-direita, num comunicado.



A crise política na Venezuela agravou-se em 23 de janeiro, quando o líder da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamou Presidente da República interino e declarou que assumia os poderes executivos de Nicolás Maduro.



Guaidó, 35 anos, contou de imediato com o apoio dos Estados Unidos da América e prometeu formar um governo de transição e organizar eleições livres.



Nicolás Maduro, 56 anos, no poder desde 2013, recusou o desafio de Guaidó e denunciou a iniciativa do presidente do parlamento, maioritariamente da oposição, como uma tentativa de golpe de Estado liderada pelos Estados Unidos.



Na Venezuela, antiga colónia espanhola, residem cerca de 300.000 portugueses ou lusodescendentes.