Mais de 200 páginas divulgadas pelo parlamento britânico revelam que o Facebook alegadamente oferecia a empresas acesso a dados e actividades dos utilizadores.

Um membro do parlamento britânico publicou esta quarta-feira uma série de documentos internos do Facebook que indicam que a rede social daria a certas empresas acesso privilegiado a dados dos utilizadores mesmo depois de esta ter prometido limitar a passagem de informação a terceiros.

A informação, divulgada esta quarta-feira e noticiada pelo Washington Post, foi obtida através da Six4Three, uma promotora de aplicações que está, actualmente, numa batalha legal com o Facebook. "Os documentos que a Six4Three juntou para o seu alerta sem fundamento são apenas uma parte da história e foram apresentados de uma maneira enganadora e fora de contexto", respondeu o porta-voz do Facebook, Konstantinos Papamiltiadis, ao jornal norte-americano.

A publicação esteve a cargo de Damian Collins, membro do Partido Conservador do Reino Unido e director do Comité do Digital, Cultura, Media e Desporto no parlamento britânico. Collins tem liderado uma investigação sobre o Facebook e o seu envolvimento com a consultora política Cambridge Analytica e divulgou agora mais de 200 páginas de documentos internos da rede social.





I believe there is considerable public interest in releasing these documents. They raise important questions about how Facebook treats users data, their policies for working with app developers, and how they exercise their dominant position in the social media market. — Damian Collins (@DamianCollins) 5 de dezembro de 2018





"O Facebook tinha claramente uma lista de acordos com várias empresas. Ainda não é claro se haveria algum consentimento do utilizador para a sua divulgação ou como o Facebook decidiu que empresas deveriam ser incluídas nessa lista", referia uma nota breve escrita por Collins que estava anexada aos documentos entregues num tribunal da Califórnia.

Um pequeno número de documentos havia sido divulgado na passada semana, incluindo descrições de e-mails sugerindo que executivos do Facebook discutiam quais as empresas que teriam acesso aos dados pessoais de utilizadores. De acordo com o Washington Post, esta prática terá começado há cerca de sete anos mas tornou-se mais relevante este ano devido ao escândalo da Cambridge Analytica.