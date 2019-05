O parlamento austríaco aprovou, esta segunda-feira, uma moção de censura ao governo liderado por Sebastian Kurz A queda do executivo conservador da Áustria foi confirmada com uma união inédita: o partido de extrema-direita Partido da Liberdade - até há uma semana parceiro de coligação de Kurz - apoiou a moção apresentada pelo Partido Social Demorata.Com esta decisão do parlamento, o presidente austríaco é obrigado a noemar um governo interino até às próximas eleições. Kurz apresentará a demissão ao final desta tarde.