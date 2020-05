Um avião da companhia Pakistan International Airlines despenhou-se, esta sexta-feira, numa zona residencial em Karachi, sul do Paquistão. O Airbus 320 transportava 98 pessoas a bordo - 91 passageiros e 7 tripulantes - e tinha tinha descolado de Lahore, a segunda maior cidade do país, com destino ao Aeroporto Internacional de Jinnah. Inicialmente, as autoridades tinha informado que o aparelho levava 107 pessoas, mas o número foi corrigido mais tarde.

O presidente da Câmara de Karachi admitiu que todas as pessoas a bordo tinham morrido, mas, mais tarde, foi revelado que pelo menos uma das pessoas a bordo do voo PK-8303 sobreviveu à queda do aparelho, que atingiu várias casas e carros quando bateu no solo. Segundo a Reuters, a confirmação foi dava por um porta-voz do governo da província de Karachi e o sobrevivente é o banqueiro Zafar Mahmood.









À AP, dois responsáveis da autoridade de aviação civil do Paquistão garantiram que existiriam mais sobreviventes da queda do Airbus mas as declarações foram prestadas sob anonimato por não estarem autorizados a prestar declarações. As televisões locais exibiram imagens de um homem numa maca e referiram que sobreviveu ao desastre.



Diversas testemunhas referiram que o Airbus A320 terá tentado aterrar duas ou três vezes antes de se despenhar numa área residencial perto do aeroporto internacional. O piloto, assumiu um porta-voz da companhia paquistanesa, comunicou uma falha terra à torre de controlo e suspeita-se que pode ter havido um problema com o trem de aterragem, que não terá aberto. Ainda assim, não há nenhuma causa oficial para a queda do avião de 15 anos nesta área residencial, conhecida como Model Colony, que é uma zona pobre e com forte densidade populacional.





As informações de aeronavegabilidade revelam que o avião recebeu uma verificação pela última vez em 1 de novembro de 2019, tendo recebido o comprovativo de estar em condições de voar. Com uma mensagem nas redes sociais, o primeiro-ministro paquistanês, Imran Khan, deixou a garantia que o acidente vai ser investigado, dizendo estar "chocado e triste".



A catástrofe acontece alguns dias após o Paquistão ter autorizado o recomeço dos voos comerciais internos. Durante mais de um mês, as ligações domésticas estiveram suspensas para evitar a propagação do novo coronavírus e realizaram-se raros voos internacionais.

O pior acidente de viação nos últimos anos no Paquistão ocorreu em 2010. Um Airbus 321 do da empresa privada Airblue, voando de Carachi para Islamabad, caiu nas colinas pouco antes de aterrar na capital, matando as 152 pessoas a bordo.