O Papa Francisco assinalou este domingo no Vaticano a jornada em memória dos "missionários mártires" lembrando um "calvário" de perseguição aos cristãos, que em 2018 levou à morte de 40 religiosos.



"Em todo o mundo, numerosos bispos, sacerdotes, religiosos e leigos foram alvo de violência", disse Francisco desde a janela do palácio Apostólico, citado pela agência Eclesia.



Diante de milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro, para a oração do Ângelus, o Papa Francisco convidou os presentes a "recordar o calvário contemporâneo de irmãos e irmãs perseguidos ou mortos por causa da sua fé em Jesus".



Francisco invocou também as vítimas dos "atentados desumanos" que aconteceram na Nigéria e no Mali.



A violência de grupos terroristas islamitas na Nigéria, como o Boko Haram, provocou a morte de mais de 100 pessoas e a destruição de dezenas de casas de cristãos, nos últimos dois meses.



No Mali, 21 soldados foram mortos a 17 de março, num ataque a uma base militar em Dioura, levado a cabo por um grupo terrorista.



Francisco evocou, ainda, a beatificação do médico espanhol Mariano Mullerat, que apresentou como "um exemplo" de perdão. Mariano Mullerat foi fuzilado em 1936, por causa da sua fé, e o seu corpo queimado, durante a Guerra Civil espanhola.