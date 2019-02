Este é o primeiro caso de um cardeal norte-americano a ser expulso da igreja católica e o primeiro caso de um cardeal a perder o seu título em mais de 100 anos. A exoneração foi comunicada em avanço à reunião entre chefes da Igreja Católica que acontecerá na próxima semana, de maneira a discutir a crise recente de abusos sexuais na Igreja.

O antigo cardeal norte-americano Theodore McCarrick foi expulso do sacerdócio católico-romano depois de alegações de abuso sexual de menores, anunciou o Vaticano este sábado. Em julho de 2018, o arcebispo havia renunciado à função de membro do Colégio de Cardeais e o Papa Francisco tinha ordenado a sua reclusão até ao encerramento das investigações.O ex-cardeal McCarrick havia pedido recurso da decisão mas esta foi indeferida, sem hipótese de posterior contestação da medida. As alegações contra o arcebispo norte-americano dizem respeito a abusos sexuais a menores quando este era Arcebispo de Washington, entre 2001 e 2006, e estava a subir na hierarquia da Igreja Católica.