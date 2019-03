Crocker, de 14 anos, e o irmão, Elwyn Crocker, também com 14 anos, foram encontrados mortos junto à casa onde viviam com os pais no Estado da Georgia, nos EUA . Os dois jovens estavam desaparecidos desde o ano de 2016.

De acordo com o canal Fox News, em tribunal foram descobertos novos contornos do caso. Em audição no tribunal soube-se agora que além das agressões físicas que sofria, a jovem passava cerca de 24 horas sem comer presa numa jaula para cães.

O investigador, Abby Brown, revelou que quando encontrada, Mary tinha as articulações inchadas devido ao esforço que fazia para estar horas dobrada dentro da jaula. Revelações em tribunal avançam ainda que os pais chegaram a pendurar a jovem num escadote para endireitar-lhe a postura.



Foi o terceiro irmão dos jovens, de 11 anos, com paralisia cerebral que relatou às autoridades as agressões que a irmã sofria. A criança acrescenta que um dia os pais bateram com uma frigideira na cabeça da irmã por suspeitarem que esta roubava comida.



Os principais suspeitos do crime são os pais dos jovens, bem como o padrasto e madrasta, o tio e a avó. Os seis familiares são acusados do crime de crueldade infantil. Nenhum deles será, eventualmente, detido por homicídio até não serem concluidos os exames aos corpos de Mary Crocker e do irmão.