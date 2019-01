Irmão mais velho de Yulen, o bebé de dois anos que está desde domingo preso num poço com 110 metros de profundidade em Málaga, morreu aos três anos na sequência de um enfarte.

Os pais de Yulen, o bebé de dois anos que está desde domingo preso num poço com 110 metros de profundidade em Málaga, perderam um filho no ano passado. Segundo avança o El Español, Oliver morreu aos três anos na sequência de um enfarte.

Oliver, irmão mais velho de Yulen, sentiu-se mal a 23 de abril do ano passado. Os médicos não conseguiram perceber o que se passava com a criança que, 20 dias depois, morreu de enfarte enquanto passeava com uma prima em El Palo, avançou o El Confidencial.

Esta segunda-feira, uma equipa de 100 bombeiros tenta resgatar o bebé que caiu no domingo no poço. O primeiro sinal de Yulen foi encontrado na manhã desta segunda-feira, quando uma câmara filmou, a 78 metros de profundidade, uma bolsa com brinquedos que o bebé levava consigo. No entanto, não foram encontrados sinais de vida da criança.





Durante a noite de domingo e esta manhã, a equipa de bombeiros procurou o bebé mas a pequena câmara só conseguiu chegar aos 80 metros de profundidade devido a um tampão de terra húmida, provavelmente criado após um deslizamento de terras.



"Estamos a dedicar o máximo da nossa energia e do nosso esforço por parte da Guardia Civil, dos bombeiros, do 112, da Proteção Civil. Todo o dispositivo está ao máximo", garantiu María Gámez, sub-delegada do governo de Málaga.