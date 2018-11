Na cidade de Luxemburgo, um pai terá alegadamente deixado o seu filho menor sozinho num carro destrancado, à noite. A viatura estava estacionada na Avenue de la Liberté, perto da Place des Martyrs e a criança aparentava estar sozinha há algum tempo até dois homens portugueses se terem aproximado do menor, sentada numa cadeira infantil no banco traseiro do carro.

Um deles gravou o vídeo da situação, onde é possível ver que a criança estava assustada e que a própria explica que o pai tinha a um local (apontando para o referido estabelecimento de diversão nocturna) para ir usar o WC e que estava com fome. Pode observar-se também que o outro homem despe o seu casaco para proteger a criança do frio e o outro que estava a gravar o vídeo despede-se do menino para lhe ir buscar comida.

As autoridades luxemburguesas confirmaram, de acordo com o site Contacto, estar na posse do vídeo e que estão a indagar os factos, relembrando que em situações como estas em vez de gravarem e partilharem vídeos nas redes sociais, deve-se denunciar os factos à polícia, mesmo que as identidades dos envolvidos estejam protegidas.